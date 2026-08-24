Aktie im Plus: Bayer beantragt in Japan Zulassung für Kerendia bei nicht-diabetischer CKD

Potenzieller Blockbuster

28.08.26 09:19 Uhr

Bayer hat in Japan eine Zulassung für seinen potenziellen Blockbuster Kerendia in nicht diabetisch bedingter chronischer Nierenerkrankung (CKD) beantragt.

Basis dafür seien positive Ergebnisse einer Phase-3-Studie, wie der Pharmakonzern mitteilte. Der Wirkstoff Finerenon ist bislang in mehr als 100 Ländern weltweit zur Behandlung der CKD in Verbindung mit Typ-2-Diabetes (T2D) zugelassen. Keine Zulassung gibt es bisher für die Behandlung von Patienten mit nicht-diabetischer CKD.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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