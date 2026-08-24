Aktie im Plus: Bayer beantragt in Japan Zulassung für Kerendia bei nicht-diabetischer CKD
Bayer hat in Japan eine Zulassung für seinen potenziellen Blockbuster Kerendia in nicht diabetisch bedingter chronischer Nierenerkrankung (CKD) beantragt.
Basis dafür seien positive Ergebnisse einer Phase-3-Studie, wie der Pharmakonzern mitteilte. Der Wirkstoff Finerenon ist bislang in mehr als 100 Ländern weltweit zur Behandlung der CKD in Verbindung mit Typ-2-Diabetes (T2D) zugelassen. Keine Zulassung gibt es bisher für die Behandlung von Patienten mit nicht-diabetischer CKD.
Die Bayer-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,42 Prozent auf 49,17 Euro.
DJG/rio/cbr
Dow Jones Newswires
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock, Taina Sohlman / Shutterstock.com
Aktuelle Bayer Aktie News
Bayer Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|05.08.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.