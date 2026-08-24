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Potenzieller Blockbuster

Aktie im Plus: Bayer beantragt in Japan Zulassung für Kerendia bei nicht-diabetischer CKD

Aktie im Plus: Bayer beantragt in Japan Zulassung für Kerendia bei nicht-diabetischer CKD

Bayer hat in Japan eine Zulassung für seinen potenziellen Blockbuster Kerendia in nicht diabetisch bedingter chronischer Nierenerkrankung (CKD) beantragt.

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Basis dafür seien positive Ergebnisse einer Phase-3-Studie, wie der Pharmakonzern mitteilte. Der Wirkstoff Finerenon ist bislang in mehr als 100 Ländern weltweit zur Behandlung der CKD in Verbindung mit Typ-2-Diabetes (T2D) zugelassen. Keine Zulassung gibt es bisher für die Behandlung von Patienten mit nicht-diabetischer CKD.

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Die Bayer-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,42 Prozent auf 49,17 Euro.

DJG/rio/cbr

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock, Taina Sohlman / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
10.08.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Bayer Buy UBS AG
05.08.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.

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