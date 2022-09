Powell: Fed muss ziemlich schnell restriktiv werden

Von Hans Bentzien

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Notenbank muss ihre Zinsen nach Aussage von Fed-Chairman Jerome Powell zügig anheben. Die Zinsen müssten "ziemlich schnell" auf ein restriktives Niveau steigen, sagte Powell in seiner Pressekonferenz nach der Veröffentlichung der aktuellen Zinsentscheidung durch den Offenmarktausschuss FOMC. Er beantwortete damit eine Frage nach dem weiteren Zinskurs in diesem Jahr. Powell räumte ein, dass die FOMC-Projektionen Zinserhöhungen in diesem Jahr von 125 Basispunkten nahelegten. "Es gibt aber auch eine große Gruppe, die 100 Basispunkte für ausreichend hält", sagte er.

Powell zufolge kann eine Rezession nicht ausgeschlossen werden. "Niemand weiß, ob dieser Prozess zu einer Rezession führt, oder wie tief die Rezession wird", sagte er. Die Wahrscheinlichkeit einer weichen Landung nehme aber in dem Maß ab, wie die Fed restriktiver werden müsse.

Das FOMC hatte wie erwartet eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte beschlossen und eine Fortführung der Zinserhöhungen angekündigt. Wie aus den veröffentlichten Prognosen hervor geht, rechnen die FOMC-Mitglieder mit stärkeren Zinserhöhungen als zuvor, einer höheren Inflation und Arbeitslosigkeit sowie geringerem Wirtschaftswachstum.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/raz

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2022 15:06 ET (19:06 GMT)