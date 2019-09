Powell: US-Wirtschaft trotz Risiken in einem guten Zustand

US-Notbankchef Jerome Powell zeigt sich trotz Risiken weiterhin zuversichtlich für die wirtschaftliche Entwicklung. "Die US-Wirtschaft befindet sich in einem guten Zustand", sagte Powell am Freitag in Zürich. Es gebe aber weiterhin bedeutsame Risiken für das Wirtschaftswachstum. So belaste die Handelspolitik die Aussichten.

Die Industrie, der Handel und die Unternehmensinvestitionen hätten sich zuletzt schwächer entwickelt. So habe die Unsicherheit um die Handelspolitik dazu geführt, dass Unternehmen ihre Investitionen verschoben hätten. Die Wirtschaft dürfte aber weiter mit einem "moderatem Tempo" wachsen. "Die Fed prognostiziert keine Rezession", sagte Powell.

Die Fed sei bereit "angemessen"zu handeln, um das Wirtschaftswachstum zu stützen. An den Finanzmärkten wird eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte auf der kommenden Sitzung am 18 September erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX)