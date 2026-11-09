Power REIT Registered präsentierte Quartalsergebnisse

09.11.26 06:35 Uhr

Power REIT Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,81 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Power REIT Registered 0,200 USD je Aktie generiert.

Power REIT Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net