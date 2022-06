PowerCell Sweden AB Aktie News: PowerCell Sweden AB am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die PowerCell Sweden AB-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 03.06.2022 16:22:00 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 14,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die PowerCell Sweden AB-Aktie sogar auf 14,44 EUR. Bei 14,10 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 2.151 PowerCell Sweden AB-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,85 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 42,86 Prozent Plus fehlen der PowerCell Sweden AB-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.02.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PowerCell Sweden AB-Aktie.

PowerCell Sweden AB veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte PowerCell Sweden AB am 15.07.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können PowerCell Sweden AB-Anleger Experten zufolge am 24.08.2023 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass PowerCell Sweden AB 2023 einen Verlust in Höhe von -1,616 SEK ausweisen wird.

