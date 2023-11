PowerCell Sweden AB Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie PowerCell Sweden AB am Freitagmittag stärker

PowerCell Sweden AB im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von PowerCell Sweden AB. Die PowerCell Sweden AB-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,4 Prozent auf 4,18 EUR.

Die PowerCell Sweden AB-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,4 Prozent auf 4,18 EUR. Bei 4,24 EUR markierte die PowerCell Sweden AB-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 4,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten PowerCell Sweden AB-Aktien beläuft sich auf 41.749 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PowerCell Sweden AB-Aktie mit einem Kursplus von 274,76 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,93 Prozent könnte die PowerCell Sweden AB-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 08.02.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte PowerCell Sweden AB möglicherweise am 06.02.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

