PowerCell Sweden AB Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie PowerCell Sweden AB tendiert am Freitagmittag südwärts

Die PowerCell Sweden AB-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 10,59 EUR abwärts. In der Spitze fiel die PowerCell Sweden AB-Aktie bis auf 10,59 EUR. Bei 10,69 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 1.200 PowerCell Sweden AB-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.04.2022 markierte das Papier bei 21,09 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die PowerCell Sweden AB-Aktie damit 49,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,69 Prozent würde die PowerCell Sweden AB-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Voraussichtlich am 09.02.2023 dürfte PowerCell Sweden AB Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 28.02.2024 dürfte PowerCell Sweden AB die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

