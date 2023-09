PowerCell Sweden AB Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie PowerCell Sweden AB gibt am Mittwochvormittag deutlich nach

PowerCell Sweden AB im Fokus

Die Aktie von PowerCell Sweden AB gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von PowerCell Sweden AB gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,0 Prozent auf 5,62 EUR abwärts.

Die PowerCell Sweden AB-Aktie musste um 09:22 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 6,0 Prozent auf 5,62 EUR. Das Tagestief markierte die PowerCell Sweden AB-Aktie bei 5,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,97 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 21.006 PowerCell Sweden AB-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PowerCell Sweden AB-Aktie derzeit noch 185,14 Prozent Luft nach oben. Am 06.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,62 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PowerCell Sweden AB-Aktie.

Am 19.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von PowerCell Sweden AB veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von PowerCell Sweden AB rechnen Experten am 31.10.2024.

