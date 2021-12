PowerCell Sweden AB Aktie News: PowerCell Sweden AB im Plus

Zuletzt wies die PowerCell Sweden AB-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 21,60 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die PowerCell Sweden AB-Aktie bei 21,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 20,88 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten via Frankfurt 1.200 PowerCell Sweden AB-Aktien den Besitzer.

Bei 45,46 EUR erreichte der Titel am 27.01.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2021 bei 13,61 EUR.

2022 dürfte PowerCell Sweden AB einen Verlust von -1,307 SEK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Die PowerCell Sweden AB Aktie wird unter der ISIN SE0006425815 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, XETRA, Nasdaq OTC, BX World, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index E-Mobilität Wasserstoff Index gelistet. PowerCell Sweden AB ist ein Unternehmen aus Schweden.

