PowerCell Sweden AB Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie PowerCell Sweden AB am Freitagmittag mit Aufschlag

Die Aktie von PowerCell Sweden AB gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die PowerCell Sweden AB-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 3,95 EUR.

Das Papier von PowerCell Sweden AB konnte um 12:02 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 3,4 Prozent auf 3,95 EUR. In der Spitze gewann die PowerCell Sweden AB-Aktie bis auf 3,99 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 3,82 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 17.492 PowerCell Sweden AB-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 15,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 296,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PowerCell Sweden AB-Aktie. Am 30.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,37 Prozent.

Voraussichtlich am 08.02.2024 dürfte PowerCell Sweden AB Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können PowerCell Sweden AB-Anleger Experten zufolge am 06.02.2025 werfen.

