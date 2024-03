PowerCell Sweden AB Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie PowerCell Sweden AB behauptet sich am Dienstagvormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von PowerCell Sweden AB zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die PowerCell Sweden AB-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 2,91 EUR.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die PowerCell Sweden AB-Aktie im BMN-Handel und tendierte um 09:13 Uhr bei 2,91 EUR. In der Spitze gewann die PowerCell Sweden AB-Aktie bis auf 2,92 EUR. Bei 2,88 EUR markierte die PowerCell Sweden AB-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PowerCell Sweden AB-Aktien beläuft sich auf 1.316 Stück.

Am 13.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,20 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 318,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der PowerCell Sweden AB-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.02.2024 bei 2,69 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PowerCell Sweden AB-Aktie derzeit noch 7,52 Prozent Luft nach unten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der PowerCell Sweden AB-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass PowerCell Sweden AB im Jahr 2024 -1,149 SEK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PowerCell Sweden AB-Aktie

NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln

Wasserstoff kann laut Studie um Längen klimaschädlicher sein als CO2

Ballard Power, Powercell & Co.: Welche Wasserstoff-Aktien nach dem Absturz wieder Chancen bieten