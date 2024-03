PowerCell Sweden AB Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie PowerCell Sweden AB am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von PowerCell Sweden AB. Zuletzt fiel die PowerCell Sweden AB-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 2,92 EUR ab.

Die PowerCell Sweden AB-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 2,92 EUR. Die Abwärtsbewegung der PowerCell Sweden AB-Aktie ging bis auf 2,92 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 2,95 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1.682 PowerCell Sweden AB-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2023 bei 11,80 EUR. Gewinne von 304,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,71 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PowerCell Sweden AB-Aktie 7,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte PowerCell Sweden AB Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte PowerCell Sweden AB die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Laut Analysten dürfte PowerCell Sweden AB im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,149 SEK einfahren.

