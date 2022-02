PowerCell Sweden AB Aktie News: Anleger trennen sich vermehrt von PowerCell Sweden AB

Die PowerCell Sweden AB-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 7,0 Prozent auf 13,21 EUR. Der Kurs der PowerCell Sweden AB-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,00 EUR nach. Mit einem Wert von 13,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 3.714 PowerCell Sweden AB-Aktien umgesetzt.

Am 12.02.2021 erreichte der Anteilsschein mit 39,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Am 28.01.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,45 EUR.

Laut Analysten dürfte PowerCell Sweden AB im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,345 SEK einfahren.

Die PowerCell Sweden AB Aktie wird unter der ISIN SE0006425815 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, XETRA, Nasdaq OTC, BX World, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index E-Mobilität Wasserstoff Index gelistet. PowerCell Sweden AB ist ein Unternehmen aus Schweden.

