PowerCell Sweden AB Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken PowerCell Sweden AB am Freitagnachmittag tief südwärts

So bewegt sich PowerCell Sweden AB

Die Aktie von PowerCell Sweden AB gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von PowerCell Sweden AB befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 8,9 Prozent auf 7,23 EUR ab.

Die PowerCell Sweden AB-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 15:58 Uhr mit Abschlägen von 8,9 Prozent bei 7,23 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PowerCell Sweden AB-Aktie bisher bei 6,95 EUR. Bei 7,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten PowerCell Sweden AB-Aktien beläuft sich auf 131.235 Stück.

Bei 18,65 EUR markierte der Titel am 12.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 157,81 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.05.2023 (6,50 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die PowerCell Sweden AB-Aktie mit einem Verlust von 10,12 Prozent wieder erreichen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.07.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 22.08.2024.

