PowerCell Sweden AB Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie PowerCell Sweden AB am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von PowerCell Sweden AB zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die PowerCell Sweden AB-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 3,08 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:09 Uhr die PowerCell Sweden AB-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 3,08 EUR. Kurzfristig markierte die PowerCell Sweden AB-Aktie bei 3,13 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die PowerCell Sweden AB-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,08 EUR nach. Bei 3,08 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der PowerCell Sweden AB-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.438 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,36 EUR) erklomm das Papier am 15.02.2023. 334,47 Prozent Plus fehlen der PowerCell Sweden AB-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.02.2024 bei 3,05 EUR. Derzeit notiert die PowerCell Sweden AB-Aktie damit 0,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 SEK, nach 0,000 SEK im Jahr 2022.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von PowerCell Sweden AB veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,910 SEK je PowerCell Sweden AB-Aktie.

