PowerCell Sweden AB Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie PowerCell Sweden AB springt am Mittag an

16.02.24 12:04 Uhr

Die Aktie von PowerCell Sweden AB gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die PowerCell Sweden AB-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 5,7 Prozent im Plus bei 3,23 EUR.

Die PowerCell Sweden AB-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:46 Uhr 5,7 Prozent im Plus bei 3,23 EUR. Im Tageshoch stieg die PowerCell Sweden AB-Aktie bis auf 3,23 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,06 EUR. Von der PowerCell Sweden AB-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.722 Stück gehandelt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,12 EUR) erklomm das Papier am 21.02.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 306,67 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 2,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.02.2024). Derzeit notiert die PowerCell Sweden AB-Aktie damit 8,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 SEK. Im Vorjahr hatte PowerCell Sweden AB 0,000 SEK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können PowerCell Sweden AB-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen. Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,910 SEK je PowerCell Sweden AB-Aktie in den Büchern stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur PowerCell Sweden AB-Aktie NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln Wasserstoff kann laut Studie um Längen klimaschädlicher sein als CO2 Ballard Power, Powercell & Co.: Welche Wasserstoff-Aktien nach dem Absturz wieder Chancen bieten

