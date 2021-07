PowerCell Sweden AB-Aktie aktuell: PowerCell Sweden AB mit Abschlägen

Zuletzt fiel die PowerCell Sweden AB-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 18,21 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der PowerCell Sweden AB-Aktie ging bis auf 18,21 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,55 EUR. Bisher wurden heute 5.376 PowerCell Sweden AB-Aktien gehandelt.

Am 27.01.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,46 EUR an. Bei 16,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.05.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,985 SEK je PowerCell Sweden AB-Aktie stehen.

Die PowerCell Sweden AB Aktie wird unter der ISIN SE0006425815 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Nasdaq OTC, BX World, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index E-Mobilität Wasserstoff Index gelistet. PowerCell Sweden AB ist ein Unternehmen aus Schweden.

Die aktuellsten News zur PowerCell Sweden AB-Aktie

Ballard Power, Powercell & Co.: Welche Wasserstoff-Aktien nach dem Absturz wieder Chancen bieten

Die Energie-Revolution von NEL & Co: Das sind die stärksten Wasserstoff-Aktien

NEL-Aktie im Aufwind: NEL ist weit mehr als nur ein Wasserstoff-Produzent

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Powercell Sweden