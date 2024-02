PowerCell Sweden AB Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie PowerCell Sweden AB am Nachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PowerCell Sweden AB. Zuletzt konnte die Aktie von PowerCell Sweden AB zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 2,91 EUR.

Die Aktie notierte um 16:02 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 2,91 EUR zu. In der Spitze gewann die PowerCell Sweden AB-Aktie bis auf 2,97 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,87 EUR. Bisher wurden heute 21.923 PowerCell Sweden AB-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der PowerCell Sweden AB-Aktie liegt somit 77,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 21.02.2024 auf bis zu 2,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PowerCell Sweden AB-Aktie 3,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 SEK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 SEK.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von PowerCell Sweden AB veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

2024 dürfte PowerCell Sweden AB einen Verlust von -1,620 SEK verbuchen, davon gehen Experten aus.

