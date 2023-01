PowerCell Sweden AB Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie PowerCell Sweden AB schiebt sich am Mittag vor

GO

Heute im Fokus

DAX fällt an Nulllinie zurück -- Nikkei schließt höher -- Neue Uniper-CFO -- Tesla-Chef Elon Musk steht vor Gericht -- Siemens Energy, Symrise, Deutsche Post, Bayer, Disney, RWE im Fokus

Bitcoin hält sich nahe Fünfmonatshoch. secunet Security Networks leidet unter Wachstum und Abschreibungen. Intesa Sanpaolo erwartet Kernkapitalquote über 12 Prozent. Wolfspeed will wohl Chipfabrik im Saarland bauen. EZB-Ratsmitglied Knot: Verlangsamung der Zinserhöhungen bei EZB noch nicht absehbar. Berichte zu Stellenabbau bei Ford in Köln verdichten sich. Frauenanteil in DAX-Vorständen hat 2022 zugenommen. Vestas wird weiter bestreikt - keine Schlichtungsvorschläge.