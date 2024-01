PowerCell Sweden AB Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie PowerCell Sweden AB am Nachmittag im Plus

PowerCell Sweden AB im Fokus

Die Aktie von PowerCell Sweden AB zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die PowerCell Sweden AB-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,7 Prozent auf 3,59 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die PowerCell Sweden AB-Papiere um 16:03 Uhr 4,7 Prozent. Die PowerCell Sweden AB-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,69 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 3,55 EUR. Von der PowerCell Sweden AB-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.115 Stück gehandelt.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,68 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 336,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PowerCell Sweden AB-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,12 EUR am 18.01.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die PowerCell Sweden AB-Aktie mit einem Verlust von 13,04 Prozent wieder erreichen.

Die PowerCell Sweden AB-Bilanz für Q4 2023 wird am 08.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können PowerCell Sweden AB-Anleger Experten zufolge am 06.02.2025 werfen.

Redaktion finanzen.net

