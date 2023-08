PowerCell Sweden AB Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von PowerCell Sweden AB

PowerCell Sweden AB im Fokus

Die Aktie von PowerCell Sweden AB gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PowerCell Sweden AB-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 6,1 Prozent auf 6,25 EUR ab.

Um 16:07 Uhr fiel die PowerCell Sweden AB-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 6,1 Prozent auf 6,25 EUR ab. In der Spitze fiel die PowerCell Sweden AB-Aktie bis auf 6,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,63 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.025 PowerCell Sweden AB-Aktien.

Bei 17,78 EUR erreichte der Titel am 26.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 184,40 Prozent Plus fehlen der PowerCell Sweden AB-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,25 EUR am 24.08.2023. Mit einem Kursverlust von 0,00 Prozent würde die PowerCell Sweden AB-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 19.10.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 31.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von PowerCell Sweden AB.

