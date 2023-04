PowerCell Sweden AB Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie PowerCell Sweden AB am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die PowerCell Sweden AB-Aktie notierte um 16:05 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 7,65 EUR. In der Spitze büßte die PowerCell Sweden AB-Aktie bis auf 7,50 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,85 EUR. Bisher wurden via Tradegate 75.828 PowerCell Sweden AB-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.08.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 58,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 25.04.2023 auf bis zu 7,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PowerCell Sweden AB-Aktie liegt somit 1,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

PowerCell Sweden AB dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 09.05.2023 präsentieren.

