PowerCell Sweden AB Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie PowerCell Sweden AB springt am Montagmittag an

So entwickelt sich PowerCell Sweden AB

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von PowerCell Sweden AB. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 5,2 Prozent auf 2,92 EUR zu.

Um 12:02 Uhr sprang die PowerCell Sweden AB-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 5,2 Prozent auf 2,92 EUR zu. Die PowerCell Sweden AB-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,92 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 37.307 PowerCell Sweden AB-Aktien.

Bei einem Wert von 13,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 345,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PowerCell Sweden AB-Aktie. Am 23.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PowerCell Sweden AB-Aktie.

Nachdem PowerCell Sweden AB seine Aktionäre 2023 mit 0,000 SEK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 SEK je Aktie ausschütten.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte PowerCell Sweden AB Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können PowerCell Sweden AB-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem PowerCell Sweden AB-Verlust in Höhe von -1,360 SEK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PowerCell Sweden AB-Aktie

NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln

Wasserstoff kann laut Studie um Längen klimaschädlicher sein als CO2

Ballard Power, Powercell & Co.: Welche Wasserstoff-Aktien nach dem Absturz wieder Chancen bieten