PowerCell Sweden AB-Aktie aktuell: PowerCell Sweden AB billiger

Zuletzt fiel die PowerCell Sweden AB-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 26,10 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte PowerCell Sweden AB-Aktie bei 26,10 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 26,94 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 2.267 PowerCell Sweden AB-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.07.2020 00:00:00 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,50 EUR an. Bei 12,70 EUR fiel das Papier am 13.03.2020 00:00:00 auf ein 52-Wochen-Tief.

In der Bilanz 2021 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,220 SEK je PowerCell Sweden AB-Aktie stehen.

Die PowerCell Sweden AB Aktie wird unter der ISIN SE0006425815 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt und ist in dem Index E-Mobilität Wasserstoff Index gelistet. PowerCell Sweden AB ist ein Unternehmen aus Schweden.

Die aktuellsten News zur PowerCell Sweden AB-Aktie

Ausblick: PowerCell Sweden AB legt Quartalsergebnis vor

Das tut sich gerade im Wasserstoff-Sektor - welche Aktien interessant sein könnten

Erste Schätzungen: PowerCell Sweden AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Powercell Sweden