PowerCell Sweden AB Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie PowerCell Sweden AB zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von PowerCell Sweden AB gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die PowerCell Sweden AB-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 8,63 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die PowerCell Sweden AB-Papiere um 09:19 Uhr 3,3 Prozent. Die PowerCell Sweden AB-Aktie legte bis auf 8,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,39 EUR. Bisher wurden via Tradegate 10.735 PowerCell Sweden AB-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.08.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PowerCell Sweden AB-Aktie somit 53,72 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.05.2023 bei 6,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PowerCell Sweden AB-Aktie derzeit noch 24,66 Prozent Luft nach unten.

PowerCell Sweden AB dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 19.10.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 22.08.2024.

