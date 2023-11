PowerCell Sweden AB Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie PowerCell Sweden AB am Vormittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von PowerCell Sweden AB. Zuletzt wies die PowerCell Sweden AB-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 3,65 EUR nach oben.

Das Papier von PowerCell Sweden AB legte um 09:03 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,3 Prozent auf 3,65 EUR. Den Tageshöchststand markierte die PowerCell Sweden AB-Aktie bei 3,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,59 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 2.706 PowerCell Sweden AB-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 15,68 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PowerCell Sweden AB-Aktie derzeit noch 329,24 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,50 EUR. Dieser Wert wurde am 24.11.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der PowerCell Sweden AB-Aktie liegt somit 4,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

PowerCell Sweden AB dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 08.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von PowerCell Sweden AB.

