PowerCell Sweden AB Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von PowerCell Sweden AB

Die Aktie von PowerCell Sweden AB gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die PowerCell Sweden AB-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 6,66 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,5 Prozent auf 6,66 EUR. Die Abwärtsbewegung der PowerCell Sweden AB-Aktie ging bis auf 6,66 EUR. Bei 6,69 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.656 PowerCell Sweden AB-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.08.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 180,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.05.2023 bei 6,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PowerCell Sweden AB-Aktie.

Die PowerCell Sweden AB-Bilanz für Q2 2023 wird am 14.07.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 22.08.2024.

