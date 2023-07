PowerCell Sweden AB Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie PowerCell Sweden AB präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von PowerCell Sweden AB gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PowerCell Sweden AB nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 8,50 EUR.

Das Papier von PowerCell Sweden AB konnte um 16:04 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,7 Prozent auf 8,50 EUR. Der Kurs der PowerCell Sweden AB-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,61 EUR zu. Bei 8,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten PowerCell Sweden AB-Aktien beläuft sich auf 17.280 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.08.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 119,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,50 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte PowerCell Sweden AB am 19.10.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der PowerCell Sweden AB-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 22.08.2024.

