PowerCell Sweden AB Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie PowerCell Sweden AB am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von PowerCell Sweden AB. Die PowerCell Sweden AB-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 3,10 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die PowerCell Sweden AB-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 16:04 Uhr bei 3,10 EUR. Bei 3,10 EUR markierte die PowerCell Sweden AB-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die PowerCell Sweden AB-Aktie bis auf 2,94 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,09 EUR. Von der PowerCell Sweden AB-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.312 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 13,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 319,19 Prozent könnte die PowerCell Sweden AB-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,71 EUR am 23.02.2024. Mit Abgaben von 12,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte PowerCell Sweden AB Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -1,149 SEK je Aktie in den PowerCell Sweden AB-Büchern.

Redaktion finanzen.net

