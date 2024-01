PowerCell Sweden AB Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie PowerCell Sweden AB am Vormittag höher

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von PowerCell Sweden AB. Die PowerCell Sweden AB-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 3,69 EUR.

Die Aktie notierte um 09:12 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 3,69 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PowerCell Sweden AB-Aktie bisher bei 3,69 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 3,63 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 6.678 PowerCell Sweden AB-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PowerCell Sweden AB-Aktie 324,93 Prozent zulegen. Am 18.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der PowerCell Sweden AB-Aktie ist somit 15,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von PowerCell Sweden AB wird am 08.02.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.02.2025.

