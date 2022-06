PowerCell Sweden AB Aktie News: PowerCell Sweden AB am Donnerstagvormittag im Aufwind

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX knickt kräftig ein -- Asiens Börsen uneins - Uniper kassiert Ergebnisprognose -- USA ordern Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer -- SAP, Daimler Truck im Fokus

Schwedens Zentralbank erhöht Leitzins. SNB investierte zu Jahresbeginn weniger in Franken-Schwächung. Rheinmetall-Tochter schließt Vertrag mit US-Navy. IAG zieht Option auf 14 Airbus-Maschinen. Bayer erhält in China grünes Licht für Finerenon. Deutsche Importpreise steigen im Mai schwächer als erwartet. OPEC+ berät über Förderung für August. LVMH kauft Weingut in Kalifornien.