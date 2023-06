PowerCell Sweden AB Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie PowerCell Sweden AB gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PowerCell Sweden AB. Zuletzt stieg die PowerCell Sweden AB-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 7,11 EUR.

Um 16:05 Uhr stieg die PowerCell Sweden AB-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 7,11 EUR. Im Tageshoch stieg die PowerCell Sweden AB-Aktie bis auf 7,17 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 7,01 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.817 PowerCell Sweden AB-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,65 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 162,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der PowerCell Sweden AB-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.05.2023 (6,50 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.07.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 22.08.2024.

