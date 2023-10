PowerCell Sweden AB Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie PowerCell Sweden AB präsentiert sich am Montagmittag stärker

Blick auf PowerCell Sweden AB-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von PowerCell Sweden AB. Zuletzt konnte die Aktie von PowerCell Sweden AB zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 3,80 EUR.

Um 12:02 Uhr stieg die PowerCell Sweden AB-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 3,80 EUR. Die PowerCell Sweden AB-Aktie legte bis auf 3,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,86 EUR. Von der PowerCell Sweden AB-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.959 Stück gehandelt.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 312,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PowerCell Sweden AB-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 3,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,26 Prozent.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 08.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von PowerCell Sweden AB rechnen Experten am 31.10.2024.

