PowerCell Sweden AB Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie PowerCell Sweden AB tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von PowerCell Sweden AB. Die PowerCell Sweden AB-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 5,97 EUR ab.

Die PowerCell Sweden AB-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 5,97 EUR abwärts. Im Tief verlor die PowerCell Sweden AB-Aktie bis auf 5,97 EUR. Bei 6,03 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten PowerCell Sweden AB-Aktien beläuft sich auf 2.473 Stück.

Am 01.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,73 EUR an. Der aktuelle Kurs der PowerCell Sweden AB-Aktie ist somit 180,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,69 EUR am 25.08.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 19.10.2023 terminiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte PowerCell Sweden AB möglicherweise am 31.10.2024 präsentieren.

