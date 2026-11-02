Powermax Minerals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Powermax Minerals hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Powermax Minerals ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Powermax Minerals
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Powermax Minerals
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen