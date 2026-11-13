PowerX,Inc Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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PowerX,Inc Registered lud am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,03 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -7,490 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 261,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,67 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,68 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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