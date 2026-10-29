PPI hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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PPI hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 264,89 Prozent auf 908,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 248,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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