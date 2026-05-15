PPLA Participations legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PPLA Participations präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PPLA Participations in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 56,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net