PPLA Participations vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
18.05.26 06:35 Uhr
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PPLA Participations hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,1 Millionen EUR – eine Minderung von 56,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,2 Millionen EUR eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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