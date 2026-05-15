PPLA Participations vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,1 Millionen EUR – eine Minderung von 56,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,2 Millionen EUR eingefahren.

PPLA Participations hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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