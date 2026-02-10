DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -2,9%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.663 -2,1%Euro1,1919 +0,2%Öl69,14 +0,1%Gold5.063 +0,8%
Prabha Energy Private: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

11.02.26 06:35 Uhr

Prabha Energy Private hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Prabha Energy Private hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 17,6 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

