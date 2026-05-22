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Prabha Energy Private: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

24.05.26 06:35 Uhr

Prabha Energy Private hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,4 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 10,2 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,050 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Prabha Energy Private -0,110 INR je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 61,08 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Prabha Energy Private 39,47 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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