DAX23.610 -0,1%Est505.765 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -0,9%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.936 +0,1%Euro1,1558 ±0,0%Öl96,23 +2,8%Gold5.180 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Vonovia A1ML7J Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX-Minus wird kleiner -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay-Aktie vor IPO -- DroneShield, Ölpreise, Daimler Truck, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet Deutsche Bank-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet
BMW-Aktie fällt: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt BMW-Aktie fällt: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Prämie für Daimler-Truck-Beschäftigte gesunken

12.03.26 10:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
42,75 EUR 0,92 EUR 2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Nach einem Gewinneinbruch fällt die Ergebnisbeteiligung der Mitarbeitenden für das Geschäftsjahr 2025 bei Daimler Truck geringer aus als im Vorjahr. Rund 25.000 Beschäftigte in Deutschland erhalten eine Prämie in Höhe von 2.701 Euro, wie der DAX-Konzern aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte. Ausgezahlt werde sie im April dieses Jahres. Für das Geschäftsjahr 2024 hatte die Prämie noch bei 4.140 Euro gelegen.

Wer­bung

Gewinneinbruch bei Daimler Truck

Der Gewinn des Nutzfahrzeugherstellers ist 2025 um 34 Prozent eingebrochen. Das Konzernergebnis sank im Vergleich zum Vorjahr von rund 3,1 Milliarden Euro auf zwei Milliarden Euro. Auch der Umsatz und der Absatz gingen zurück. Vor allem US-Zölle und eine schwache Nachfrage in Nordamerika hatten das Geschäft belastet./rwi/DP/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
10:46Daimler Truck UnderperformBernstein Research
10:31Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
09:41Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
09:36Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:31Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
09:41Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
09:36Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
13.02.2026Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2026Daimler Truck NeutralUBS AG
16.01.2026Daimler Truck HaltenDZ BANK
08.01.2026Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:46Daimler Truck UnderperformBernstein Research
10.03.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
24.02.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
22.01.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research
16.01.2026Daimler Truck UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen