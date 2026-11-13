Generali-Aktie fällt: Gewinnplus trotz deutlich gestiegener Großschäden

Prämieneinnahmen im Blick

13.11.26 09:32 Uhr

Generali muss hohe Belastungen durch Naturkatastrophen verkraften, kann sich aber auf deutlich gestiegene Prämieneinnahmen stützen.

Teure Schäden durch Naturkatastrophen haben den italienischen Versicherer Generali (Assicurazioni Generali) in diesem Jahr bereits eine Milliardensumme gekostet. In den ersten neun Monaten summierten sich die Großschäden durch solche Ereignisse bei dem Unternehmen auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Zusammen mit menschengemachten Katastrophen waren es sogar 1,8 Milliarden und damit 1,1 Milliarden mehr als ein Jahr zuvor, wie Generali am Freitag in Triest mitteilte. Dank deutlich höherer Prämieneinnahmen verdiente der Versicherer jedoch mehr als im Vorjahreszeitraum.

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Generali steigert Gewinn trotz hoher Katastrophenschäden

Der operative Gewinn des Konzerns stieg währungsbereinigt um 8,5 Prozent auf gut 6,4 Milliarden Euro. Er verfehlte im dritten Quartal jedoch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten, obgleich alle Sparten mehr abwarfen als ein Jahr zuvor. Die Prämieneinnahmen wuchsen in den ersten neun Monaten um 4,5 Prozent auf 76,5 Milliarden Euro, und der Überschuss legte sogar um 12 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro zu.

Auch Allianz meldet hohe Naturkatastrophenschäden

Am Donnerstag hatte bereits der deutsche Versicherer Allianz hohe Naturkatastrophenschäden aus dem Sommer gemeldet. Allein im dritten Quartal summierten sie sich bei dem Münchner Konzern auf 1,1 Milliarden Euro. Besonders teuer schlugen dabei die Zerstörungen durch Hagelstürme zu Buche, sowohl in Deutschland als auch in Italien.

Die Aktie der Generali gibt in Mailand zeitweise 1,40 Prozent auf 44,32 Euro ab.

TRIEST (dpa-AFX)