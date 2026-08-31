DAX 26.153 -0,4%ESt50 6.409 -0,2%MSCI World 4.968 -0,4%Top 10 Crypto 10,22 -1,0%Nas 26.371 -0,1%Bitcoin 67.827 +0,3%Euro 1,1596 -0,2%Öl 91,8 +1,5%Gold 4.412 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Präsenz in Südamerika

DHL-Aktie höher: Konzern vollzieht Umbau - Übernahme in Südamerika besiegelt

DHL-Aktie höher: Konzern vollzieht Umbau - Übernahme in Südamerika besiegelt

Der DAX-Konzern hat seine Neuaufstellung vollendet und firmiert nun als DHL AG. Zeitgleich stärkt der Konzern sein Südamerika-Geschäft durch eine Übernahme.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
56.50 EUR 0.54 EUR 0.96 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die DHL Group hat zum 1. September ihre Neuaufstellung abgeschlossen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, ist somit aus der Deutsche-Post-Aktie eine DHL-Aktie geworden, denn die börsennotierte Muttergesellschaft firmiert nun als DHL AG und nicht mehr als Deutsche Post AG.

Werbung

Das deutsche Brief- und Paketgeschäft wird dabei weiter unter dem Namen Deutsche Post AG firmieren, die nun als Tochtergesellschaft der DHL AG weiter Teil des Konzerns ist. Die DHL AG beinhaltet die strategische Steuerung, Governance und bereichsübergreifende Aufgaben für den weltweit tätigen Konzern, während das Geschäft von Post & Paket Deutschland in einer separaten Gesellschaft verantwortet wird.

Mit der neuen Konzernstruktur, die von der Hauptversammlung beschlossen worden war, will der Bonner Logistikkonzern die rechtliche Organisation stärker an seiner internationalen Aufstellung ausrichten.

DHL stärkt Südamerika-Geschäft mit Übernahme

Die DHL Group baut ihre Präsenz in Südamerika mit einem Zukauf in Uruguay aus. Wie der Konzern mitteilte, hat ihre Tochter DHL Global Forwarding das Logistikunternehmen Aero Cargas übernommen. Uruguay werde als Logistik-Drehkreuz für den regionalen und internationalen Handel immer wichtiger, so DHL. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Werbung

Die DHL-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,71 Prozent fester bei 56,54 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com, Erasmus Wolff / Shutterstock.com

Aktuelle DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News

Werbung

DHL Group (ex Deutsche Post) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
24.08.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
18.08.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
07.08.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.