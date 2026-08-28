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Präsenz in Südamerika

DHL-Aktie leichter: Übernahme von Aero Cargas stärkt Südamerika-Geschäft

DHL-Aktie leichter: Übernahme von Aero Cargas stärkt Südamerika-Geschäft

Die DHL Group baut ihre Präsenz in Südamerika mit einem Zukauf in Uruguay aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
55.96 EUR -0.46 EUR -0.82 %
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Wie der Konzern mitteilte, hat ihre Tochter DHL Global Forwarding das Logistikunternehmen Aero Cargas übernommen. Uruguay werde als Logistik-Drehkreuz für den regionalen und internationalen Handel immer wichtiger, so DHL. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

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Die DHL-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,75 Prozent tiefer bei 55,86 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com, Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
24.08.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
18.08.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
07.08.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research

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