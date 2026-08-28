DHL-Aktie leichter: Übernahme von Aero Cargas stärkt Südamerika-Geschäft
Die DHL Group baut ihre Präsenz in Südamerika mit einem Zukauf in Uruguay aus.
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Wie der Konzern mitteilte, hat ihre Tochter DHL Global Forwarding das Logistikunternehmen Aero Cargas übernommen. Uruguay werde als Logistik-Drehkreuz für den regionalen und internationalen Handel immer wichtiger, so DHL. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.
Die DHL-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,75 Prozent tiefer bei 55,86 Euro.
DOW JONES
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|24.08.26
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|11.08.26
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|07.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research