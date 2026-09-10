DAX 25.573 -0,0%ESt50 6.308 -0,1%MSCI World 4.938 -0,6%Top 10 Crypto 10,13 -0,4%Nas 26.253 -0,6%Bitcoin 66.932 -0,5%Euro 1,1625 -0,1%Öl 102,2 +1,0%Gold 4.386 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Präsident der Emirate beginnt Staatsbesuch in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Mohammed bin Sajid, hat einen zweitägigen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Er wurde am Vormittag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren in Berlin begrüßt. Deutschland und die Emirate wollen mit dem Besuch ihre Beziehungen deutlich ausbauen. Nach emiratischen Angaben sollen Abkommen mit einem Milliardenvolumen geschlossen werden. Details sind noch nicht bekannt.

Werbung

Steinmeier und Scheich Mohammed zogen sich anschließend zu einem Gespräch zurück. Am Abend gibt der Bundespräsident ein Staatsbankett für seinen Gast. Dieser wird sich am Nachmittag auch mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) treffen. Dabei sollen die Abkommen unterzeichnet werden.

Beide Seiten machten vorab deutlich, dass sie ihre Beziehungen auf eine neue Stufe heben wollen. Dies ist eine Reaktion auf neue Krisen in der Welt, wie den Iran-Krieg, in den auch die Vereinigten Arabischen Emirate hineingezogen wurden. Beide Länder sind auf der Suche nach neuen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Verbündeten oder wollen schon bestehende Partnerschaften vertiefen. Ziel ist es, Abhängigkeiten abzubauen./sk/DP/stk

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.