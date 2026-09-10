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Präsident der Emirate kommt zum Staatsbesuch nach Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Mohammed bin Sajid, kommt am Donnerstag zu einem zweitägigen Staatsbesuch nach Deutschland. Beide Seiten haben vorab angekündigt, dass sie ihre Beziehungen auf eine neue Stufe heben wollen. Geplant ist nach emiratischen Angaben auch die Unterzeichnung von milliardenschweren Abkommen. Die Details sind noch nicht bekannt.

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Zum Auftakt will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Gast vom Golf in der Villa Borsig mit militärischen Ehren empfangen. Anschließend ist ein Gespräch beider Staatsoberhäupter vorgesehen. Für den Abend hat Steinmeier zu einem Staatsbankett in seinen neuen Amtssitz an der Spree geladen. Davor ist am Nachmittag ein Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geplant. Dieser hatte Mohammed erst im Februar bei einer Reise an den Golf in Abu Dhabi getroffen.

Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate wollen den Angaben zufolge ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Verteidigung und Rüstung, Außen-, Energie- und Umweltpolitik stark ausbauen. Eine engere Kooperation ist auch bei der Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Cyberkriminalität geplant. Im Digitalbereich ist eine Absichtserklärung zu einer umfassenden Kooperation in Vorbereitung, bei der es unter anderem um den Ausbau von Rechenzentren geht.

Vonseiten der Emirate hieß es, Deutschland bringe in diese vertiefte Zusammenarbeit seine industrielle Stärke, seine technologische und wissenschaftliche Expertise sowie global wettbewerbsfähige Unternehmen ein. Die Vereinigten Arabischen Emirate verfügten über Kapital, langfristige Investitionskapazitäten, eine internationale Verflechtung und Zugang zu einigen der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte./sk/DP/nas

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