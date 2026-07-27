DAX 25.384 +0,1%ESt50 6.273 -0,2%MSCI World 4.796 +0,1%Top 10 Crypto 8,36 -0,1%Nas 24.932 -0,2%Bitcoin 55.788 -0,4%Euro 1,1363 -0,1%Öl 86,9 -1,7%Gold 4.029 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Präsidenten-Jet

Boeing-Aktie dennoch im Plus: Mehrkosten der Air Force One bremsen die Erholung

Boeing-Aktie dennoch im Plus: Mehrkosten der Air Force One bremsen die Erholung

Weitere Mehrkosten für den nächsten Präsidenten-Jet Air Force One haben den kriselnden Flugzeugbauer Boeing auf seinem Erholungskurs zurückgeworfen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
187.28 EUR 0.76 EUR 0.41 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Im zweiten Quartal blieb der US-Konzern auch deshalb tief in den roten Zahlen. Allerdings lag der Verlust mit 428 Millionen US-Dollar (376 Mio Euro) etwa 30 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wie Boeing am Dienstag in Arlington mitteilte. Und im Tagesgeschäft sprudelten die Einnahmen dank gestiegener Flugzeug-Auslieferungen unerwartet stark.

Werbung

So erzielte Boeing einen bereinigten freien Barmittelzufluss von 631 Millionen Dollar nach einem Abfluss von 200 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten damit gerechnet, dass der Konzern auch diesmal wieder Geld verbrennen würde.

Doch für den Hersteller zahlte sich aus, dass er deutlich mehr Passagier- und Frachtflugzeuge auslieferte. So stieg der Umsatz im Jahresvergleich um acht Prozent auf 24,6 Milliarden Dollar und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Branchenexperten. Allerdings schlugen Entwicklung und Bau der neuen Air Force One für den US-Präsidenten mit weiteren 280 Millionen Dollar teuer zu Buche.

Die Boeing-Aktie notiert an der NYSE stellenweise 1,44 Prozent höher bei 214,55 US-Dollar.

/stw/mis

ARLINGTON (dpa-AFX)

Bildquellen: Boeing, Maxene Huiyu / Shutterstock.com

Aktuelle Boeing Aktie News

Werbung

Boeing Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Boeing nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13:16 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 Boeing Outperform Bernstein Research
21.07.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.