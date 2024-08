Präsidentensohn Hunter Biden erfährt Strafmaß im November

WASHINGTON/WILMINGTON (dpa-AFX) - Nach dem Schuldspruch für Präsidentensohn Hunter Biden wegen Verstößen gegen das Waffenrecht wird am 13. November das Strafmaß gegen den 54-Jährigen verkündet. Das geht aus Unterlagen hervor, die das zuständige Gericht in Wilmington im Bundesstaat Delaware veröffentlichte. Der Sohn von US-Präsident Joe Biden war im Juni in einem Strafprozess wegen illegalen Waffenbesitzes für schuldig befunden worden.

Hunter Biden wurde in dem Fall vorgeworfen, bei einem Waffenkauf im Oktober 2018 falsche Angaben gemacht und seine damalige Drogenabhängigkeit verschwiegen zu haben. Er wies die Vorwürfe zurück. Die zwölf Geschworenen sprachen ihn dennoch schuldig. Ihm drohen bis zu 25 Jahre Haft. Es gilt allerdings als unwahrscheinlich, dass der Präsidentensohn zu einer solch hohen Haftstrafe verurteilt wird, da er nicht vorbestraft ist. Experten zufolge könnte er auch ohne Haft davonkommen.

Hunter Bidens juristische Probleme hatten in den vergangenen Monaten seinen Vater Joe Biden auch politisch belastet. Medien zufolge ist Hunter Biden das erste Kind eines amtierenden US-Präsidenten, das in einem Strafverfahren auf Bundesebene schuldig gesprochen wurde. Republikaner nutzten das für politische Angriffe gegen den US-Präsidenten, der sich inzwischen aber aus anderen Gründen aus dem Wahlkampf für eine zweite Amtszeit zurückgezogen hat.

Die Strafmaßverkündung ist nun für die Woche nach der US-Präsidentenwahl angesetzt. Die steht am 5. November an. An Stelle von Präsident Biden geht bei der Abstimmung dessen Vizepräsidentin Kamala Harris ins Rennen./jac/DP/he