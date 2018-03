Präsidentenwahl in Ägypten startet - Al-Sissi Favorit

GO

Heute im Fokus

DAX stabil -- Deutsche-Bank-Aktie stoppt Talfahrt -- Puigdemont in Deutschland festgenommen -- RWE-Chef: Marktmacht auch nach innogy-Deal begrenzt -- STADA, Boeing im Fokus

Großaktionär Cevian fordert Wandel bei thyssenkrupp. Givaudan will französische Naturex in Milliarden-Deal schlucken. Gewinnmitnahmen belasten Sartorius-Aktie. thyssenkrupp: Bücherprüfung mit Tata so gut wie abgeschlossen. USA gewährt Südkorea Ausnahmen von Stahl-Zöllen. Israelische Diamantenbörse begibt Kryptowährung.